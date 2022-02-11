МЗС назвало найкращу гарантію безпеки для України

14 февраля 2022, 12:30

Нині найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом країни до НАТО. Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко на брифінгу в понеділок, 14 лютого.

"Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції і жодні рішення не можуть прийматися всупереч основному закону. Україна поки що не є членом НАТО або іншого безпечного альянсу, тому ширше питання гарантій безпеки є ключовим для нас", – сказав він.

Ніколенко додав, що пошук відповідей на питання гарантій безпеки для України є нагальним завданням.

"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до альянсу, але загрози для України існують тут і зараз. Пошук відповідей на питання гарантій стає фундаментальним та нагальним завданням, над яким працює вся система влади", – заявив речник МЗС.