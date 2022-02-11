МОЗ: Приріст COVID знизився вперше за місяць

14 февраля 2022, 13:00

В Україні вперше після чотирьох тижнів зростання захворюваності на коронавірус зафіксовано спад, повідомив у понеділок, 14 лютого, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків та госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - повідомив міністр.

Так, за минулий тиждень було зареєстровано 235 256 випадків коронавірусу – на 7600 менше, ніж тижнем раніше.

"У лікарні за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше, ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози", - зазначив Ляшко.

Зокрема, зниження тижневого приросту коронавірусу зафіксовано у дев'яти регіонах, найбільше у Вінницькій (-38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.

"При цьому зниження тижневої захворюваності на Івано-Франківщині спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду", - зазначив міністр.

Крім того, глава МОЗ повідомив про зниження смертності.

"За попередньою оцінкою, летальність від коронавірусної хвороби знизилася втричі, порівняно з дельта-хвилею, і вдвічі - порівняно із середнім значенням у 2020 році", - резюмував Ляшко.