У МЗС Китаю заявили, що не планують евакуювати дипмісію з України

14 февраля 2022, 14:00

МЗС Китаю уважно слідкує за ситуацією навколо України, проте дипломатична місія КНР у цій країні працює у звичайному режимі. Про це у понеділок, 14 лютого, заявив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє ТАСС.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні, наше посольство та консульства працюють у нормальному режимі", - повідомив він на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи збирається зовнішньополітична місія КНР евакуювати своїх дипломатів за прикладом США.

Китайський дипломат також додав, що МЗС країни підтримує тісні контакти з посольством КНР у Києві та за необхідності Пекін надасть своїм громадянам усю необхідну допомогу.

Крім того, в МЗС Китаю заявили, що "не потрібно нагнітати ситуацію в Україні", проблему слід вирішувати відповідно до мінських угод.

Як уточнив китайський дипломат, позиція Пекіна з цього питання є "однозначною і не може змінитися".

"Це загальновизнаний основний політичний документ", - наголосив Ван Веньбінь. Він зазначив, що всі протиріччя щодо України слід усувати шляхом мирного діалогу.