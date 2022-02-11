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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
14 февраля 2022, 15:30

МЗС РФ про кордон: Нам там нічого деескалувати

Росії немає чого деескалувати в Україні, стверджує заступник директора Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Олег Постніков у понеділок, 14 лютого.

"Ті теми, за якими США позначили настрій на ділову розмову, вони вириваються з пакетного контексту, обумовлюються нашими попередніми кроками щодо деескалації ситуації навколо України. Нам там нічого деескалувати. Це Заходу потрібно забезпечити деескалацію, перш за все домігшись від своїх підопічних у Києві неухильного та всеосяжного Мінського комплексу заходів", - сказав Постніков.

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