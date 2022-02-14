15 февраля 2022, 09:00

Українські військові повністю відслідковують розміщення озброєнь та живої сили у "ЛДНР" за допомогою безпілотників Байрактар, які перебувають на постійному чергуванні. Про це в ефірі Свободи слова заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Наша розвідка відслідковує все 24/7, а головне - порівнює все з даними наших партнерів, які отримують інформацію своїми шляхами, включаючи супутникове спостереження. До того ж хочу нагадати, що у нас у повітрі на постійному чергуванні перебувають українські Байрактари, від ока яких приховати не можна практично нічого. Ми знаємо точно всі місця розташування озброєння, навіть того, що завозиться сьогодні для потреб 1-го та 2-го АК, що є складовою ЗС РФ. І я нагадаю, що за нашими даними, дві тисячі кадрових офіцерів ЗС РФ перебувають на території ОРДЛО, керуючи найманцями та іншими покидьками", - розповів Резніков.

Він також запевнив, що українські військові, дислоковані у зоні ООС, повністю готові дати відсіч на підставі ст. 51 Статуту ООН, де йдеться про право на самозахист.