15 февраля 2022, 13:30

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 15 лютого, 331 голосом ухвалила постанову №7048 про Звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Метою документа є створення юридичної підстави для висунення Україною претензії Російській Федерації у зв'язку з позицією визнання держав самопроголошених "Луганської та Донецької народних республік".

Рада рішуче засуджує будь-які спроби РФ легалізувати незалежність самопроголошених утворень на Донбасі.

У зв'язку з цим парламент закликає світ підтвердити територіальну цілісність України та недоторканність її в межах міжнародно визнаних кордонів, а також не визнавати будь-яких рішень Росії, які стосуватимуться визнання незалежності так званих "ЛДНР".

Також Рада закликає світову спільноту рішуче засудити будь-які дії РФ, спрямовані на погіршення ситуації безпеки у світі в цілому, і в Україні зокрема.

Крім того, Рада закликає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації конфлікту на держкордонах України та невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо РФ для запобігання подальшій ескалації конфлікту.