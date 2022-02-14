15 февраля 2022, 16:00

Рішення Росії про визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" означатиме вихід із мінських угод, заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко у вівторок, 15 лютого, пише Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з прийняттям у Держдумі Російської Федерації постанови про звернення до президента РФ про визнання т.зв. "Л/ДНР" заявляємо про таке. Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" означатиме свідомий вихід з Мінських домовленостей", - сказав він.

Дипломат додав, що таке рішення завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.

"Визнання т.зв. "Л/ДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі. Натомість підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки", - каже Ніколенко.

У МЗС закликали РФ зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках переговорних форматів.

"Інакше Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей та процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - резюмував дипломат.