Відведення військ РФ не означає деескалацію - НАТО

15 февраля 2022, 16:30

У НАТО з'явився "обережний оптимізм" у ситуації з переговорами щодо безпеки з Росією, але ознак деескалації навколо України поки що немає. Про це у вівторок, 15 лютого, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму", - сказав він.

При цьому він зазначив, що даних, які вказують на деескалацію РФ безпосередньо на місцях, немає. "Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації на місцях", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що раніше російські військові вже залишали позиції поблизу України, але залишали там військове спорядження, завдяки чому у разі потреби війська зможуть швидко повернутися до кордону. "Переміщення військ само собою не означає справжню деескалацію", - зазначив генсек НАТО.

За його словами, для деескалації РФ має відвести істотну частину не лише військових, а й важкої військової техніки.

Також Столтенберг заявив про готовність НАТО до співпраці та діалогу з Росією.

"26 січня я запросив Росію на серію зустрічей у рамках ради Росія - НАТО. Ми відправили конкретні пропозиції щодо основного порядку денного, щоб вислухати питання, що викликають занепокоєння у Росії, поділитися питаннями, якими стривожені ми, і знайти точки дотику", - сказав він.

Генсек НАТО нагадав, що альянс готовий обговорити відносини з Росією, безпеку в Європі, включаючи ситуацію в Україні, зменшення ризиків, прозорість та контроль озброєнь, але не підуть на компроміси за ключовими принципами, такими як право кожної нації на вибір свого шляху.