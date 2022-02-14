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Вторник, 15 февраля 2022
21:30
Рада закликає провести термінове засідання Радбезу ООН та невідкладно застосувати санкції щодо РФ
21:00
Сєвєродончани ініціюють зариблення Чистого озера. До акції запрошують всіх небайдужих містян
20:30
Народні прикмети на Стрітення віщують теплу весну та врожай фруктів. Чекаємо на весну разом!
20:00
15 лютого - Міжнародний день дитини, що хвора на рак
19:30
Чемпіонат з футзалу у Сєвєродонецьку: подробиці запеклого протистояння легенд футболу
19:30
У Сєвєродонецьку відзначили День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
16:30
Відведення військ РФ не означає деескалацію - НАТО
16:00
МЗС: Визнання в РФ "ЛДНР" - вихід із "Мінська-2"
13:30
Рада прийняла заяву про невизнання "ЛДНР"
13:00
Держдума РФ звернулася до Путіна про визнання "ЛДНР"
12:30
Рада знову прийняла звернення щодо агресії Росії
12:00
Кулеба: Побачимо відведення - повіримо у деескалацію
11:30
У РФ заявили про відведення військ у місця дислокації
11:00
Темпи COVID-вакцинації зросли втричі на добу
10:30
Резніков заперечує можливість воєнного стану
10:00
ООН не евакуйовуватиме своїх співробітників з України
09:30
На Донбасі п'ять обстрілів, двоє поранених
09:00
Українська розвідка має всю інформацію про війська у "ЛДНР" - Міноборони
Понедельник, 14 февраля 2022
16:30
МЗС РФ щодо ситуації в Україні: Провокації не виключені
16:00
Резніков провів переговори з білоруським колегою
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
15 февраля 2022, 21:00
Сєвєродончани ініціюють зариблення Чистого озера. До акції запрошують всіх небайдужих містян
Подробиці в сюжеті.
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