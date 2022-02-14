На Донбасі п'ять обстрілів, двоє поранених

15 февраля 2022, 09:30

Минулої доби сепаратисти на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші, поранено двох українських військових. Про це повідомляється в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів. У бік Новотроїцького найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7:00 поточної доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано