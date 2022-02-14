Резніков заперечує можливість воєнного стану

15 февраля 2022, 10:30

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав запровадження воєнного стану в Україні на фоні загрози російського вторгнення. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".

"Я впевнений, що для запровадження такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, у жодному разі робити такого не можна. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - наголосив Резніков.

Він зазначив, що Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.

"Але військовий стан запроваджується у разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", - сказав міністр оборони.