Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
15 февраля 2022, 11:00

Темпи COVID-вакцинації зросли втричі на добу

В Україні минулої доби було зроблено 59 170 щеплень від коронавірусу COVID-19. Це більш ніж утричі перевищує показник за понеділок, повідомляє МОЗ у вівторок, 15 лютого.

Напередодні першу дозу вакцини отримали 17244 особи, другу дозу - 27362, додаткову дозу отримали 457 осіб, а бустерну дозу - 14107.

Учора щеплення проводили 867 мобільних бригад з імунізації, 3 118 пунктів щеплень та 426 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 44811. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 9963, Moderna - 3520 і AstraZeneca - 876.

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 594 938 осіб, з них отримали дві дози - 14 985 576, отримали додаткову дозу - 24 205 осіб, бустерну дозу - 581 349. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: