15 февраля 2022, 11:00 Темпи COVID-вакцинації зросли втричі на добу В Україні минулої доби було зроблено 59 170 щеплень від коронавірусу COVID-19. Це більш ніж утричі перевищує показник за понеділок, повідомляє МОЗ у вівторок, 15 лютого. Напередодні першу дозу вакцини отримали 17244 особи, другу дозу - 27362, додаткову дозу отримали 457 осіб, а бустерну дозу - 14107. Учора щеплення проводили 867 мобільних бригад з імунізації, 3 118 пунктів щеплень та 426 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 44811. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 9963, Moderna - 3520 і AstraZeneca - 876. З початку кампанії вакцинації щеплено 15 594 938 осіб, з них отримали дві дози - 14 985 576, отримали додаткову дозу - 24 205 осіб, бустерну дозу - 581 349. Загалом проведено 31 186 066 щеплень. Твитнуть Загрузка... Загрузка...