У РФ заявили про відведення військ у місця дислокації

15 февраля 2022, 11:30

Міноборони Росії у вівторок, 15 лютого, оголосило про початок повернення військ Південного та Західного військових округів до місць постійної дислокації, при цьому навчання у багатьох регіонах ще тривають. Про це йдеться у заяві представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова.

"У міру закінчення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації. Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони", - йдеться у заяві.

Зазначається, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

"У Збройних Силах Російської Федерації триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ПДВ", - повідомив Конашенков.

За його словами, війська Східного військового округу та ПДВ, які беруть участь у навчанні Союзної рішучості, у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відбиття агресії проти Союзної держави в ході оборонної операції.

"В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, в яких задіяні надводні кораблі, підводні човни та морська авіація", - сказав Конашенков.