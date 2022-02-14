Кулеба: Побачимо відведення - повіримо у деескалацію

15 февраля 2022, 12:00

Україна не вірить заявам РФ і повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ, заявив у вівторок, 15 лютого, глава МЗС Дмитро Кулеба.

"З РФ постійно звучать різні заяви, тому у нас є вже правило не "чуємо - тоді повіримо", а "побачимо - тоді повіримо". Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - сказав міністр.

Також Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення ситуації.

"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого, і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.