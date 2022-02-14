Рада знову прийняла звернення щодо агресії Росії

15 февраля 2022, 12:30

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 15 лютого, ухвалила проект ухвали про звернення до ООН, Європейського парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією РФ ситуації щодо безпеки навколо України.

Ухвалення проекту постанови №7045 підтримали 326 народних депутатів.

Документ засуджує дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України, та закликає провідні міжнародні організації та партнерів України продовжувати вживати заходів для стримування військових планів РФ щодо України.