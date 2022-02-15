У Європі залишилося менше третини запасів газу

16 февраля 2022, 10:00

У європейських сховищах газу запаси впали нижче за третину від їхньої місткості (нижче 33%), або 35 млрд кубометрів газу, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

Запаси на 13 лютого були на 13% меншими за середній рівень за останні 5 років. Водночас це значно нижчий рівень від середнього (за історію спостережень з 2011 року) рівня на кінець сезону відбору - 36%.

Також у лютому витрати газу зі сховищ на чверть більші, ніж у середньому за попередні 5 років.

У лютому 2022 року імпорт СПГ зростає вдвічі до минулого року (до 8,8 млрд куб. м).