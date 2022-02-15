За кібератаками в Україні стоять російські спецслужби - СБУ

16 февраля 2022, 17:30

Начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк заявив на брифінгу, що кібератака на держресурси України була здійснена іноземними спецслужбами, ймовірно, російськими.

Він зазначив, що робота СБУ з питань забезпечення кібербезпеки триває у чотирьох основних напрямках:

напрацювання відповідних законодавчих ініціатив, змін до нормативно-правових актів, які забезпечать своєчасне реагування та захищеність об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

запобіжні заходи, що здійснюються у рамках контррозвідувальної діяльності СБУ

локалізація та ліквідація наслідків кібератак

розслідування кібератак.

За словами Вітюка, зараз триває робота в рамках кримінального провадження спільно з Офісом генпрокурора України за фактом створення спеціальними розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинної організації для вчинення несанкціонованого втручання у комп'ютерні та інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади, інших організацій та установ, вчинення диверсії, збору розвідувальних даних та інших злочинів.

Як зазначив начальник департаменту кібербезпеки, ще рано говорити про конкретних виконавців, оскільки в таких злочинах їхнє встановлення - це досить тривала робота.

За його словами, вартість цієї атаки сягає мільйонів доларів.

"Не може окремий хакер або група хакерів дозволити собі витрати таких коштів, щоб потім не отримати якоїсь матеріальної вигоди. Такі атаки завжди проводять держави через свої спецслужби або через створені ними хакерські злочинні об'єднання. Тому ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб", - заявив він.

Наголошується, що СБУ також бачать ознаки схожості атак, що сталися вчора і сьогодні, з тими атаками, які були 13-14 січня.

"Методика різна, але ми бачимо подібність інфраструктури, яка використовувалася зловмисниками і можемо сьогодні попередньо говорити, що ці атаки можуть бути пов'язані. На сьогодні єдиною країною, яка зацікавлена ​​у таких іміджевих ударах по Україні, є Росія. Але це буде встановлено у рамках відповідного розслідування", - пояснив Вітюк.

За словами начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Юрія Виходця, кримінальне провадження розпочато за статтями 361 ККУ - Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового поширення повідомлень електрозв'язку.

Слідчі дії тривають.