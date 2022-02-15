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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 февраля 2022, 18:00

Важливі Люди: Сергій Шмигля про тероборону, як дієвий механізм захисту українських земель від ворога

Деталі в програмі.

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