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Среда, 16 февраля 2022
18:30
Як розігнати старенький комп'ютер: поради спеціаліста
18:00
Важливі Люди: Сергій Шмигля про тероборону, як дієвий механізм захисту українських земель від ворога
17:30
За кібератаками в Україні стоять російські спецслужби - СБУ
17:00
У Сєвєродонецькому приватному центрі онкохвору лікували травами. Перебіг захворювання погіршився
14:30
Зеленський прибув на навчання до Рівненської області
14:00
Кабмін призначив голів ДСНС та Держпродспоживслужби
13:00
Резніков заявив про проведення військових навчань по всій Україні
12:30
РФ визнала невідповідність визнання "ЛДНР" Мінську
12:00
У Кремлі відхрестилися від кібератак на Україну
10:00
У Європі залишилося менше третини запасів газу
09:30
СБУ заявила про запобігання серії вибухів
09:00
З Днем Єднання!
Вторник, 15 февраля 2022
21:30
Рада закликає провести термінове засідання Радбезу ООН та невідкладно застосувати санкції щодо РФ
21:00
Сєвєродончани ініціюють зариблення Чистого озера. До акції запрошують всіх небайдужих містян
20:30
Народні прикмети на Стрітення віщують теплу весну та врожай фруктів. Чекаємо на весну разом!
20:00
15 лютого - Міжнародний день дитини, що хвора на рак
19:30
Чемпіонат з футзалу у Сєвєродонецьку: подробиці запеклого протистояння легенд футболу
19:30
У Сєвєродонецьку відзначили День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
16:30
Відведення військ РФ не означає деескалацію - НАТО
16:00
МЗС: Визнання в РФ "ЛДНР" - вихід із "Мінська-2"
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
16 февраля 2022, 18:30
Як розігнати старенький комп'ютер: поради спеціаліста
Подробиці в сюжеті.
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