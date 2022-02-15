СБУ заявила про запобігання серії вибухів

16 февраля 2022, 09:30

На Луганщині затримали агентку так званого "МДБ ЛНР". Вона збирала розвіддані для вибухів проти підрозділів СБУ на сході України, повідомляється на сайті СБУ у вівторок, 15 лютого.

Вказано, що затриманою виявилася місцева мешканка, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань в ОРЛО. За завданням куратора жінка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганської області. Для передачі вона використовувала "закриті канали зв'язку".

Правоохоронці запобігли вчиненню вибухів, які готувалися зловмисниками проти підрозділів СБУ, залучених до проведення операції Об'єднаних сил.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.