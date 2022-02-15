У Кремлі відхрестилися від кібератак на Україну

16 февраля 2022, 12:00

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має відношення до кібератак на сайти держустанов та банків в Україні. Про це він сказав на брифінгу у середу, 16 лютого, повідомляє РИА Новости.

"Нам нічого не відомо. І очікувано Україна продовжує у всьому звинувачувати. Росія не має відношення до жодних DDOS-атак", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про кібератаки на держсайти України.

Нагадаємо, напередодні першими жертвами нової DDoS-атаки в Україні стали ПриватБанк, Ощадбанк, а також сайти Міноборони та Збройних Сил. Далі хакери атакували інші банки, включаючи Monobank, та портал Дія. Після півночі "лягли" понад десять держсайтів, зокрема сайт МВС. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, шкідливий трафік - 600 тисяч пакетів за секунду - йшов з території Росії та Китаю. Після того, як фахівці його "обрізали", атака повернулася з Чехії та Узбекистану. Вона також була відбита.