16 февраля 2022, 12:30

Визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" Росією не корелюється з мінськими угодами, визнав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, 16 лютого.

"Безумовно, визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це, справді, так", - сказав він.

На питання про те, що визнання з боку РФ не буде доти, доки Кремль підтверджує свою прихильність до мінських угод, він сказав: "Президент сказав, що головним завданням є реалізація Мінського комплексу заходів".

Також Пєсков повідомив про реакцію президента РФ Володимира Путіна на звернення Держдуми РФ із проханням визнати "ЛДНР".

"Якогось чіткого регламенту щодо цього не існує. Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги. Справді, це звернення є, напевно, дуже яскравим показником настрою і наших депутатів, і превалюючої точки зору у громадській думці. Але президент акцентував, що головне - це допомогти врегулювати ситуацію на південному сході, а зробити це можна тільки всіляко сприяючи імплементації Мінського комплексу заходів. Ось на чому і акцентуватиметься президент у своїй роботі", - сказав Пєсков.

При цьому він не вважає видачу російських паспортів на Донеччині порушенням мінських угод.

"Ця практика не є порушенням Мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і гранично конкретний текст. Тому ці закиди неспроможні", - сказав Пєсков.

За його словами, РФ робить це із гуманітарних міркувань.

"Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується цієї практики видачі паспортів. Росія видає паспорти не лише громадянам цих самопроголошених республік, а й громадянам різних країн світу, і ця практика досить поширена", - додав Пєсков.

Також він заявив, що у Путіна склалася "дуже суперечлива" думка про готовність Києва виконувати мінські домовленості.

У Кремлі все ще вважають високим рівень небезпеки наступу військових України на непідконтрольний Донбас.

"Звертається увага наших співрозмовників на те, що цілком ймовірна силова операція, спроба силового вирішення на південному сході. Така ймовірність висока, вона реальна, і, на жаль, ми вже всім світом були свідками того, що Київ розпочинав силову операцію на Донбасі", - сказав Пєсков.