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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 февраля 2022, 13:00

Резніков заявив про проведення військових навчань по всій Україні

Українські військові відпрацьовують свої навички щодо захисту держави під час навчань Заметіль-2022, що відбуваються у різних регіонах України. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час Марафону єднання на українських телеканалах, повідомляє Укрінформ у середу, 16 лютого.

"Зараз по всій країні проходять навчання Збройних сил України Заметіль-2022. Сьогодні на Рівненщині наші захисники вдосконалюють свої навички. Одночасно на Харківщині тривають контрдиверсійні навчання СБУ, кілька днів до цього на Херсонщині гвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники тренувалися приборкувати спроби дестабілізації," - перерахував Резніков.

Він також зазначив, що з кожним днем ​​Україна відчуває дедалі більшу підтримку міжнародних партнерів.

Ми вже отримали понад 2 тисячі тонн сучасної зброї та боєприпасів. ми побудуємо в Україні завод з їхнього виробництва. Підтримки буде ще більше, адже ми перебуваємо в постійному діалозі", – запевнив міністр.

Резніков нагадав, що напередодні спілкувався з міністрами оборони Німеччини та Британії, а вже завтра намічено віртуальну зустріч із усіма міністрами оборони країн НАТО, з якими планується обговорити поточну ситуацію.

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