Кабмін призначив голів ДСНС та Держпродспоживслужби

16 февраля 2022, 14:00

Кабмін призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також з посади голови Держпродспоживслужби було звільнено Владиславу Магалецьку та призначено тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка. Відповідні рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 16 лютого, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Так, Сергій Крук, який у листопаді 2021 року був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДСНС, став очолювати відомство на постійній основі.

Також уряд ухвалив заяву про відставку за власним бажанням Владислави Магалецької, яку вона написала на початку лютого.

"Причина - настійні рекомендації лікарів щодо стану здоров'я протягом найближчих кількох місяців", - сказала тоді Магалецька.

Магалецка очолювала відомство з листопада 2020 року.

Натомість на цю посаду призначили Анатолія Вовнюка, який з грудня 2020 року працював заступником голови Держспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.