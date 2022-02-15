У Сєвєродонецькому приватному центрі онкохвору лікували травами. Перебіг захворювання погіршився

Персона

Цитата дня

"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"

Олексій Данілов, секретар РНБО України