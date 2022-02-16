Резніков сказав про чисельність військ РФ біля кордонів

17 февраля 2022, 10:00

Біля кордонів України перебувають близько 140 тисяч російських військових, відведення військ немає, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, яке було опубліковано у четвер, 17 лютого.

"Станом на сьогоднішній ранок (16 лютого), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки що реального відведення військ, про яке заявляє РФ", - сказав він.

Міністр визнав, що про око справді відводять невеликі підрозділи, але говорити про тотальне чи навіть видиме відведення військ не можна. "І тут це співпадає із вчорашніми заявами зі США, що факту відведення військ немає", – зазначив Резніков.

"Якщо не помиляюся, станом на вчора було 125 тисяч наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову – то це десь під 140 тисяч приблизно", – каже глава Міноборони.

Також він спростував заяву президент РФ Володимира Путіна, що у зоні проведення ООС на Донбасі перебуває 120 тисяч українських військових. З його слів, або президент РФ помилився, або його обманюють його ж військові, або він знову сказав неправду на весь світ.

"Ми оцінюємо, що в ОРДЛО в окупаційному контингенті – це перший і другий армійські корпуси РФ, де командують 2 тисячі російських офіцерів, – 35 тисяч осіб. У нас така сама кількість військових в ООС плюс-мінус у порядку таких же цифр", – заявив Резніков.