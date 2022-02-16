В РФ зробили низку заяв про ескалацію в Україні

17 февраля 2022, 14:00

У Росії заявляють, що за останню добу ситуація на Донбасі погіршилася, і звинувачують українських військових у провокаційних діях, повідомляє ТАРС у четвер, 17 лютого.

"Ми чуємо протягом останньої доби повідомлення про те, що, мовляв, Росія зберігає величезний ударний потенціал на кордоні, але йдеться про нашу власну територію. Але ніхто, жоден західний представник, не говорить про величезний ударний потенціал українських Збройних сил на лінії розмежування. А разом із провокаційними діями, які лише посилилися в останню добу чи кілька діб, це надто і вкрай небезпечна ситуація", – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

З його слів, ситуація біля кордонів Росії може розбурхатися будь-якої миті.

У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не знає, чи 20 лютого буде закінчення ескалації навколо України.

"Щодо 20 лютого, питання не до мене. 20 лютого закінчуються наші навчання, як про це було оголошено. Чи 20 лютого закінчиться ескалація, я не знаю, бо не ми її роздмухуємо, не ми це робимо", – заявив він.

Лавров додав, що Росія має сама вирішувати, яким чином і якими засобами їй потрібно забезпечувати свою безпеку.