17 февраля 2022, 17:00

Президент РФ Володимир Путін може визнати так звані "Донецьку" і "Луганську" "народні республіки". Так Росія збільшує ставки. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, я вважаю, що зростають ставки. Росія висуває партнерам умови щодо України і НАТО. А ті якось із ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди збільшують ставки. Але визнання т.зв."Л/ДНР" – це односторонній вихід із "Мінська", – відзначив глава держави.

З його слів, у цьому кроці Росії новаторства немає.

"Це дуже подібне на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ жодного новаторського ходу. Вони або збільшують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, ніби, ну не вийшло – буває", – заявив Зеленський.