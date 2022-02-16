Зеленський озвучив очікування з зустрічі з Путіним

17 февраля 2022, 17:30

Президент України Володимир Зеленський очікує, що його особиста зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним розблокує відносини між Україною та РФ. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною та Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама собою зустріч - це сигнал про те, чого сторони хочуть", - заявив глава держави.

Він зазначив, що в ході зустрічі має з'явитися розуміння, "чи є сенс через півроку зустрічатися та продовжувати розмову".

Зеленський припустив, що результатом зустрічі може бути те, що президенти скажуть: "У найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ситуація, не за нашого, за інших поколінь, а поки що намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі”.

За його словами, це теж буде добрим результатом для України, оскільки "найгірше - жити в невизначеності".