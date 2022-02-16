Зеленський відвідав передову на Донбасі

17 февраля 2022, 18:00

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів ЗСУ, у тому числі переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомети М141.

Крім того, президент оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою у зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

Він поспілкувався із військовослужбовцями, пообідав із ними, а також вручив їм подарунки.