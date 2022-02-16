Доба в ООС: вісім порушень, без втрат у ЗСУ

17 февраля 2022, 09:00

Сепаратисти на Донбасі за добу, 16 лютого, вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у четвер, 17 лютого.

Напередодні сепаратисти вели вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї на околицях Станиці Луганської та Новозванівки, у бік Луганського, неподалік Мар'їнки, у напрямку Сизого та по Катеринівці.

Також поблизу Лобачева та Водяного найманці задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17 і ВОГ-25.

Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

З початку поточної доби з боку сепаратистів зафіксовано два порушення із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. По околицях Причепилівки найманці вели вогонь із артилерії калібру 122 мм. Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.