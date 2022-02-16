Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
17 февраля 2022, 09:30

СБУ зафіксувала понад сотню кібератак за два місяці

За останні два місяці СБУ зафіксувала понад 100 кібератак. Про це заявив голова управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на телемарафоні до Дня єднання у четвер, 16 лютого.

"Протягом двох місяців ми зафіксували понад 100 різноманітних кібератак, просто вони не такі масштабні і помітні", - сказав Вітюк.

Він додав, що остання масштабна DDoS-атака свідчить про те, що вона готувалася на рівні держави силами спецслужб, оскільки задіяні дуже великі як фінансові, так і технічні, інфраструктурні ресурси.

За словами Вітюка, зараз СБУ фіксує безпрецедентний наступ на інформаційний та кіберпростір України: це не лише демонстрація сили на кордонах та DDoS-атаки, а й проплачені мітинги, псевдомінування, а також дезінформаційні психологічні кампанії.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: