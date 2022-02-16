СБУ зафіксувала понад сотню кібератак за два місяці

17 февраля 2022, 09:30

За останні два місяці СБУ зафіксувала понад 100 кібератак. Про це заявив голова управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на телемарафоні до Дня єднання у четвер, 16 лютого.

"Протягом двох місяців ми зафіксували понад 100 різноманітних кібератак, просто вони не такі масштабні і помітні", - сказав Вітюк.

Він додав, що остання масштабна DDoS-атака свідчить про те, що вона готувалася на рівні держави силами спецслужб, оскільки задіяні дуже великі як фінансові, так і технічні, інфраструктурні ресурси.

За словами Вітюка, зараз СБУ фіксує безпрецедентний наступ на інформаційний та кіберпростір України: це не лише демонстрація сили на кордонах та DDoS-атаки, а й проплачені мітинги, псевдомінування, а також дезінформаційні психологічні кампанії.