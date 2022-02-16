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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
17 февраля 2022, 11:00

Від COVID щепилися ще 66 тисяч українців

В Україні за добу від коронавірусу вакцинувалися понад 66 тисяч людей. Про це повідомляє МОЗ у четвер, 17 лютого.

Напередодні в Україні 66 082 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 особи, другу дозу - 28 948 осіб, додаткову дозу отримали 606 осіб, а бустерну - 18 024.

Усього з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 631 689 людей. З них отримали першу дозу - 15 631 687 осіб, отримали дві дози - 15 043 831 особа, додаткову дозу - 25 353 особи, а бустерну - 617 082. Усього проведено 31 317 953 щеплення.

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