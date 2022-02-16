17 февраля 2022, 13:00 У Криму проводять обшук у делегата Курултаю У Криму силовики РФ проводять обшук у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Координатор організації Кримське дитинство Муміне Салієва також повідомила про обшуки в Едема Дудакова. "У будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу члена ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова з 7 ранку відбувається обшук", - повідомила Муміне Салієва. Повідомляється, що по периметру будинку перебувають близько десяти співробітників поліції, адвокатів не допускають до будинку. Твитнуть Загрузка... Загрузка...