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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
17 февраля 2022, 13:00

У Криму проводять обшук у делегата Курултаю

У Криму силовики РФ проводять обшук у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Координатор організації Кримське дитинство Муміне Салієва також повідомила про обшуки в Едема Дудакова.

"У будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу члена ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова з 7 ранку відбувається обшук", - повідомила Муміне Салієва.

Повідомляється, що по периметру будинку перебувають близько десяти співробітників поліції, адвокатів не допускають до будинку.

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