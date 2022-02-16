У Криму проводять обшук у делегата Курултаю

У Криму силовики РФ проводять обшук у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Координатор організації Кримське дитинство Муміне Салієва також повідомила про обшуки в Едема Дудакова.
"У будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу члена ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова з 7 ранку відбувається обшук", - повідомила Муміне Салієва.
Повідомляється, що по периметру будинку перебувають близько десяти співробітників поліції, адвокатів не допускають до будинку.