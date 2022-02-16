Рада затвердила договір про відкрите небо з ЄС

17 февраля 2022, 12:30

Верховна Рада на засіданні у четвер, 17 лютого, 311 голосами ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною та Євросоюзом про Спільний авіаційний простір.

Угода має на меті зрівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, і як наслідок - має знизити ціни на квитки.

Угода встановлює обов'язкові правила, технічні вимоги, адміністративні процедури, базові експлуатаційні стандарти та імплементаційні норми між сторонами.

САП функціонує на основі вільного доступу до ринку авіаперевезень та на рівних умовах конкуренції.

Сторони співпрацюють, зокрема, з метою досягнення збіжності сертифікаційних систем у сферах первинної сертифікації та підтримання льотної придатності.

Сторони на запит надають одна одній всю необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення цивільних повітряних суден та інших незаконних актів, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їхніх пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якої іншої загрози безпеці цивільної авіації.

Сторони визнають важливість охорони навколишнього середовища при розробці та впровадженні авіаційної політики.