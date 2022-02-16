Оперативна інформація щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 17 лютого 2022 року

17 февраля 2022, 12:00

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

По околицях НОВОТОШКІВСЬКОВОГО російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу ВОДЯНОГО окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку ТРУДІВСЬКОВГО ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку СТАРОГНАТІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку СТАРИЙ АЙДАР та МАР’ЇНКА - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку ПІВДЕННЕ, МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку ЛОБАЧЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм

В напрямку НОВОСЕЛІВКА ДРУГА - з протитанкових ракетних комплексів

В напрямку ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

В напрямку МАР’ЇНКА – з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

В напрямку ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

В напрямку ПОПАСНА – зі станкових протитанкових гранатометівю

В напрямку ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм

В напрямку ШУМИ - з мінометів калібру 120 мм

В напрямку ПОВОЗВАНІВКА – з артилерії калібру 152 мм,

В напрямку ТРАВНЕВЕ- з мінометів калібру 120 мм

В напрямку СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА- з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку АВДІЇВКА- з мінометів калібру 120 мм

В напрямку ПІСКИ- з мінометів калібру 82 мм

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли