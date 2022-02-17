Данілов: Загрози вторгнення РФ не бачимо

18 февраля 2022, 09:00

На сьогодні українська влада не бачить ознак повномасштабної військової операції проти України з боку Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі ток-шоу Право на владу в четвер, 17 лютого.

"Якщо йдеться про повномасштабну операцію щодо нашої держави, то ми такого не бачимо", - сказав глава відомства.

При цьому він назвав "зухвалою провокацією" загострення на сході України.

"Сьогодні була зухвала та масована провокація. Яка була мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас у тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоби розгорнулося на нашій території", - уточнив Данілов і додав, що Київ не має піддаватися на ці провокації.