Сергій Гайдай: не вірте російським чуткам – українські військові не проводять наступальної операції чи диверсій на окупованій території

18 февраля 2022, 20:00

Звертаючись до жителів Луганщини, очільник області спростував інформацію, яку розповсюдили підконтрольні РФ засоби масової інформації, групи у соціальних мережах, представники окупаційної влади.

«Вони намагаються залякувати місцевих жителів нісенітницями на кшталт наступальних операцій України чи диверсій на хімічному виробництві, закликають до евакуації. Як керівник обласної військово-цивільної адміністрації наголошую – це не відповідає дійсності! Не вірте російським чуткам та зберігайте спокій. Українська влада робить все можливе задля вирішення ситуації в дипломатичному полі», – повідомив Сергій Гайдай.

Навпаки, нагадує очільник Луганщини, це Росія розпочала війну у 2014 році і з того часу періодично погрожує вторгненням.

«От і зараз проросійські бойовики чисельними обстрілами намагаються спровокувати українську армію на відповідь. Та якщо раніше ці спроби вони спрямовували переважно на військові частини, то вже більше року нахабно відкривають щільний вогонь по населених пунктах, соціальних об’єктах. Їм байдуже, що там знаходяться мирні люди», – зазначає Сергій Гайдай.

Натомість, продовжує він, наші урядовці чи парламентарі, бізнесмени, військові чи пересічні громадяни чекають на мир та пам’ятають, що українці мешкають по обидва боки лінії розмежування: «І саме це унеможливлює будь-які диверсії з української сторони. Це наші громадяни і ми кожен день на міжнародній платформі боремося за них. Вірю, що вони зможуть дочекатися довгоочікуваного миру, про що на кожній зустрічі зі світовими лідерами наголошує Президент Зеленський. Не вірте пропагандистським помислам РФ – залишайте голову холодною. Ми обов’язково повернемося та налагодимо рівень життя на окупованій території. У цьому нам допомагає весь світ!»