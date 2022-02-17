Міністр оборони ФРН закликала не вірити заявам Росії про відведення військ

18 февраля 2022, 09:30

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт закликала не надто довіряти Росії у поточній ситуації навколо України. "Ми бачили, що цього тижня з'явилися перші ознаки того, що російська сторона готова сприяти деескалації, - заявила вона у четвер, 17 лютого, на другий день засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. - Але ці слова не слід сприймати наївно: тепер за цими словами повинні бути дії, причому дії, які дійсно сприяють деескалації".

Незважаючи на заяви Москви про відведення військ від українських кордонів, уряд ФРН "на підставі наявної інформації" наразі не може встановити, що це справді сталося, повідомила Ламбрехт. На її думку, "поки що є тільки слова, жодних дій поки що немає", але вони "мають негайно початися".

Коментуючи прагнення України увійти до складу НАТО, глава оборонного відомства Німеччини сказала, що кожна держава повинна мати можливість самостійно вирішувати, чи подавати заявку на членство в Альянсі. Водночас вона зауважила, що вступ до НАТО нових членів вимагає виконання ними певних умов і що це тривалий процес.

РФ заявляє про повернення військ після навчань

Міноборони РФ 17 лютого повідомило про повернення перших підрозділів російської армії до місць постійного базування після навчань. "Перші підрозділи, які здійснили марші, прибувають у свої військові гарнізони", - сказав на брифінгу офіційний представник відомства Ігор Конашенков.

За його словами, до пунктів постійної дислокації повертаються частини, які провели навчання на полігонах у Курській та Брянській областях і в Криму. Повідомляється також, що до Росії повернуться підрозділи, які беруть участь у маневрах на території Білорусі.

Тим часом у НАТО, як і раніше, не бачать ознак відведення військ РФ від кордонів України. "З Москви надходять сигнали про можливість продовження дипломатичних зусиль, але поки що ми не бачимо жодних ознак відведення військ або деескалації", - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони.