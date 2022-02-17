Названо причину перебоїв з мобільним зв'язком на Донбасі

18 февраля 2022, 10:30

Компанія Vodafone Україна відновила мобільний зв'язок у зоні розмежування на Донбасі після обриву волоконно-оптичних ліній зв'язку внаслідок вандалізму, повідомляє Інтерфакс-Україна в п'ятницю, 18 лютого.

"Уночі була нетривала недоступність послуг на низці базових станцій у Донецькій та Луганській областях внаслідок обриву ВОЛЗ, причина - акт вандалізму. Відновили зв'язок уночі шляхом перемаршрутизації трафіку, до ранку завершили ремонт", - повідомили у компанії.

Проблем зі зв'язком інших мобільних операторів на Донбасі не було.