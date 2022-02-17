МОЗ готується скорочувати червону зону карантину

18 февраля 2022, 12:30

Голова МОЗ Віктор Ляшко у п'ятницю, 18 лютого, повідомив про плани скорочення червоної зони карантину. Першою можуть вивести Рівненську область.

"За результатами аналізу поширення COVID-19 бачимо, що Рівненська область досягла ознак, що дозволяють розглянути питання про відміну червоного рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, що перебуває в червоному рівні епіднебезпеки, яка стабілізувала епідемічну ситуацію", - сказав він.

За його словами, надалі червону зону можуть залишити Закарпатська та Івано-Франківська області.