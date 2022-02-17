ЗМІ дізналися деталі можливої провокації РФ із хімзброєю

18 февраля 2022, 12:00

Російські спецслужби можуть влаштувати провокацію з хімічною зброєю, щоб звинуватити у цьому Україну чи навіть США. Про це із посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомляє у четвер, 17 лютого, видання The Washington Post.

Цього дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Раді безпеки ООН, що Росія може використати фейкову або реальну спецоперацію з хімічною зброєю як привід для нового вторгнення Росії.

Два джерела повідомили журналістам, що американська розвідка має дані, які вказують: Росія під чужим прапором може використовувати хімічну речовину, що знерухомлює мирних жителів.

Після цього вони використають тіла, щоб створити враження, ніби Україна отруїла газом та вбила мирних жителів, кажуть співрозмовники видання. При цьому одне з джерел наголосило, що провину можуть покласти і на США.