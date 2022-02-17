Сенат США ухвалив рішення на підтримку Української держави

18 февраля 2022, 11:30

Як заявив сенат США, вони забезпечать підтримку України, хоча і не мають сили Закону, щоб втручатися у політичні відносини інших країн. Про це повідомляє сайт інформаційної агенції AP NEWS. Сенат також заявив, що засуджує та виступає проти російської агресії.

Сенат за допомогою резолюції закликав Президента США Джо Байдена змусити уряд використати всі можливі інструменти, щоб накласти санкції на Росію та відновити мирні стосунки у Європі.

Також в тексті резолюції йдеться про незастосування армії США проти Росії або вводу їх на територію України. Цю резолюцію Сенат ухвалив одностайно, без якихось заперечень, чи поіменних голосувань.