Міноборони не підтверджує відведення російських військ

18 февраля 2022, 13:00

Міноборони України не підтверджує інформацію Росії про відведення військ від кордонів, повідомив глава відомства Олексій Резніков у ході години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 18 лютого.

"Щодо ситуації навколо українських кордонів. По-перше, ми не підтверджуємо заяву російської сторони про відведення військ: цього не відбувається, йде переміщення сил та засобів", - сказав він.

За його словами, зараз біля кордону налічують близько 129 тисяч російських військових, а разом із морським та авіаційним - близько 149 тисяч.

"Ми очікуємо, що найближчими днями буде стягнуто ще кілька тисяч осіб. Також ми очікуємо, що до Чорного моря підійдуть ще три кораблі. По-третє, одночасно з навчаннями армії в Росії проходять навчання Росгвардії, вони також перебувають у полі нашої уваги", - зазначив міністр.

Резніков запевнив, що розвідка бачить усі пересування, які можуть становити потенційну загрозу для України. "Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами та отримуємо підтвердження такої інформації", - сказав він.