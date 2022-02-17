19 февраля 2022, 09:30

Глава самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін у суботу, 19 лютого, оголосив про загальну мобілізацію.

"Здійснити призов громадян, які перебувають у запасі, та постачання техніки для забезпечення потреб "Збройних Сил Донецької Народної Республіки", інших військових формувань та органів в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву", - йдеться в його указі.

При цьому "уряду" доручається організувати переведення економіки "ДНР" на роботу в умовах воєнного часу та забезпечити фінансування заходів щодо мобілізації.