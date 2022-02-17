Влада Ростова отримала 5 млрд рублів для виплат евакуйованим з ОРДЛО

19 февраля 2022, 10:30

До Ростовської області (Росія) надійшло п'ять млрд рублів (близько 1,75 млрд гривень) для виплат евакуйованим з ОРДЛО. Про це у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє ТАСС.

"Вони доведені до міністерства праці Ростовської області, по 10 тисяч на виплати громадянам. І завтра ми зможемо під час реєстрації починати виплати за цим порядком цих коштів", - сказав заступник губернатора регіону Ігор Гуськов.

Гуськов також заявив, що до регіону через пункти пропуску прибули 1 157 осіб, у тому числі 353 дитини.

Ще близько 400 біженців перебувають у пунктах тимчасового розміщення.

За словами Гуськова, область готова розмістити понад 12 тисяч людей.

У регіоні створили пункти тимчасового розміщення на базах відпочинку, у санаторіях та оздоровчих таборах, куди поселять біженців. Про готовність прийняти їх заявили у Челябінській, Пензенській, Калузькій та Володимирській областях.