Путін оголосив військові збори

19 февраля 2022, 11:30

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заклик російських громадян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році. Про це у п'ятницю, 18 лютого, йдеться у відповідному указі, який набирає чинності з дня опублікування.

"Президент Росії Путін підписав указ про призов у 2022 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", - сказано в документі.

Указ набув чинності з 18 лютого.

Минулого разу Путін підписав указ про призов із запасу на військові збори у квітні 2021-го, тоді вони проходили у збройних силах Росії та органах Федеральної служби безпеки.