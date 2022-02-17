19 февраля 2022, 15:00 Без води залишилося 48 населених пунктів Донбасу Внаслідок обстрілу в суботу, 19 лютого, було пошкоджено два трансформатори на станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу, без води залишилися 48 населених пунктів регіону, повідомляє Компанія Вода Донбасу. "Зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Кураховка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Безтурботка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (водопостачання населених пунктів - міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим)", - йдеться у повідомленні. Наразі співробітники компанії обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт. "Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища", - зазначили у компанії. Твитнуть Загрузка... Загрузка...