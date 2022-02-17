Путін дав старт навчанням ядерної тріади Росії

19 февраля 2022, 16:00

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 19 лютого, дав старт навчанням за участю сил ядерної тріади, повідомив його речник Дмитро Пєсков. пишуть РИА Новости.

Путін разом із Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет із ситуаційного центру.

У Міноборони РФ зазначають, що маневри мають плановий характер. У них беруть участь сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Наголошується, що навчання сил стратегічного стримування проводяться для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.