Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 февраля 2022, 16:00

Путін дав старт навчанням ядерної тріади Росії

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 19 лютого, дав старт навчанням за участю сил ядерної тріади, повідомив його речник Дмитро Пєсков. пишуть РИА Новости.

Путін разом із Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет із ситуаційного центру.

У Міноборони РФ зазначають, що маневри мають плановий характер. У них беруть участь сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Наголошується, що навчання сил стратегічного стримування проводяться для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: