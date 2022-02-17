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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 февраля 2022, 19:00

На Донбасі загинули двоє військових, четверо поранено

На Донбасі станом на 17 годину 19 лютого з боку ворожих військ зафіксовано 70 порушень, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Є жертви. Про це повідомляє штаб ООС.

Внаслідок обстрілу двоє військових отримали осколкові поранення несумісні з життям. Ще четверо поранених військовослужбовців перебувають у лікувальних закладах.

Зазначається, що противник обстріляв шість разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів, Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази було обстріляно Старокостянтинівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, три рази Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Під обстріл також потрапили Болотено, Водяне, Широкине, Миронівський, Новоігнатівка, Світлодарськ, Майське, Лобачево, Авдіївка, Щастя, Луганське, Кримське, Мар'їнка, Досвідне, Новолуганське, Шуми, Троїцьке.

Зайцеве, Богданівка та інші населені пункти.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

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